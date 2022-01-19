Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

19 Ocak 2022 Çarşamba 19:24 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 20:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;



Önümüzdeki yıl bu zamanlar başka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam ediyoruz. Ekonomideki hedefimizi engellemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir.

Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. Geçen yıl doğal gaz fiyatlarını sabit tutmak için 165 milyar liralık fedakarlık yaptık

Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere.

Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

Türkiye'yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz.

Yangın ve sellerde zarar görenlere 354 milyon lira ödeme yapılmıştır.

Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz.

Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak.

Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor.