CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez, mücadele sınır ötesinde sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur

Pakistan'ın bizlere verdiği destekleri unutmadık. Pakistan'daki sel yüreklerimizi dağladı. Elimizdeki imkanları seferber ettik

Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz

İstiklal Caddesi ve Karkamış'daki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizle sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum

Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımızın içinde ve dışında sürdüreceğimizi bildirmek isterim

Türkiye terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır

(Teröristler) Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağı

DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını destekleyenler hesaplarını buna göre yapsınlar

Proje bir örgüt durumundaki DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez

Özellikle kendilerine yönelik en küçük saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibindeki teröristlere müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez

Türkiye terörü kaynağından yok etmekte kararlıdır. Son yıllarda atılımlarla bölgesinde önemli küresel aktör haline gelmiştir. Kimsenin icazetini aramayız

2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayının 750'yi geçtiğini görüyoruz

Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayıp inşa eden ve idamesini gerçekleştiren on ülke arasında yer alıyoruz

MİLGEM projemiz kapsamında en ileri donanmaya sahip savaş gemilerimiz dünya çapında rekabet gücüne sahip



İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Yine gelecek sene Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkaracağız

Savunma sanayii alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara yerleştirene kadar durmayacağız

Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz