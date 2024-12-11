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Politika

#CANLI Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Gönüllü geri dönüşlerin sayısı zamanla artacaktır

'Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır.(Suriye'ye) CHP ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz, gönüllü geri dönüşleri de inşallah vakarla yürüteceğiz.' dedi.

11 Aralık 2024 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında hayat ve haysiyet mücadelesi veren kardeşlerimi hürmetle selamlıyor, buradan kendilerine milletimizin ve partimizin dayanışma mesajını yolluyorum.

* BM insan hakları beyannamesinin 76. yılı için düzenlenen programda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim.

* Bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde ümidini Türkiye'ye bağlamış kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum. Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında hayat mücadelesi veren kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan milletimin dayanışma mesajlarını yoluyorum.

* İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden dün itibarıyla tam 76 sene geçti.

* 61 yıllık zulmün, baskının ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize, Suriye'nin kahraman halkına da en derin muhabbetlerimi iletiyorum.

* İnsan Hakları Beyannamesi, dünyada en çok referans verilen ama uygulanması noktasında aynı hassasiyetin gösterilmediği bir belgedir. Büyük umutlar vadeden beyannamenin zamanla içi boşaltılmıştır.

* Geldiğimiz noktada, insan hakları sadece dünyanın belli bir bölgesine ve belli bir insan nüfusuna uygulanan imtiyazlı haklar şeklinde algılanıyor.

* İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği 1948 yılı, İsrail'in Filistin'de terör estirmeye başlamasının da miladı olmuştur.

* Komşumuz Suriye'de tarihin en vahşi sorunları yaşanırken, hasılı beyanname göz göre göre ayaklar altına alınırken lafa gelince insan hakları ve demokrasi havarisi kesilenlerden hiçbir ses duyulmadı.

* Türkiye asırlardır mazlumlara eman yurdu olmuş merhametli bir ülkedir. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Türkiye'ye sığınana sen Müslüman mısın, Hristiyan mısın diye sormadık.

* İnsan hakları günümüzde siyasallaştırılmış bir kavramdır. Ve çoğu zaman siyaset mühendisliği projelerinde bir araç olarak kullanılmaktadır.

* Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürdü ülkesine kabul eden Türkiye'ydi, bizim hükümetimizdi.

* Hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık.

* Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık.

* İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer, tutumumuz bellidir, söz ve eylemlerimiz ortadadır. Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır.

* Türkiye'ye sığınana sen beyaz mısın, siyah mısın diye sormadık. Kimliğine bakmadan, sadece ülkemizin kapılarını değil, gönül dünyamızın kapılarını da açtık.

* Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır.

* Yaptıklarından mahcubiyet duyması gereken CHP'nin, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi utanç vesikasıdır.

* (Suriye'ye) CHP ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz, gönüllü geri dönüşleri de inşallah vakarla yürüteceğiz.

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