CANLI Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Gönüllü geri dönüşlerin sayısı zamanla artacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında hayat ve haysiyet mücadelesi veren kardeşlerimi hürmetle selamlıyor, buradan kendilerine milletimizin ve partimizin dayanışma mesajını yolluyorum.

* BM insan hakları beyannamesinin 76. yılı için düzenlenen programda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim.

* Bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde ümidini Türkiye'ye bağlamış kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum. Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında hayat mücadelesi veren kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan milletimin dayanışma mesajlarını yoluyorum.

* İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden dün itibarıyla tam 76 sene geçti.

* 61 yıllık zulmün, baskının ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize, Suriye'nin kahraman halkına da en derin muhabbetlerimi iletiyorum.

* İnsan Hakları Beyannamesi, dünyada en çok referans verilen ama uygulanması noktasında aynı hassasiyetin gösterilmediği bir belgedir. Büyük umutlar vadeden beyannamenin zamanla içi boşaltılmıştır.

* Geldiğimiz noktada, insan hakları sadece dünyanın belli bir bölgesine ve belli bir insan nüfusuna uygulanan imtiyazlı haklar şeklinde algılanıyor.

* İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği 1948 yılı, İsrail'in Filistin'de terör estirmeye başlamasının da miladı olmuştur.

* Komşumuz Suriye'de tarihin en vahşi sorunları yaşanırken, hasılı beyanname göz göre göre ayaklar altına alınırken lafa gelince insan hakları ve demokrasi havarisi kesilenlerden hiçbir ses duyulmadı.

* Türkiye asırlardır mazlumlara eman yurdu olmuş merhametli bir ülkedir. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Türkiye'ye sığınana sen Müslüman mısın, Hristiyan mısın diye sormadık.

* İnsan hakları günümüzde siyasallaştırılmış bir kavramdır. Ve çoğu zaman siyaset mühendisliği projelerinde bir araç olarak kullanılmaktadır.

* Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürdü ülkesine kabul eden Türkiye'ydi, bizim hükümetimizdi.

* Hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık.

* Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık.

* İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer, tutumumuz bellidir, söz ve eylemlerimiz ortadadır. Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır.

* Türkiye'ye sığınana sen beyaz mısın, siyah mısın diye sormadık. Kimliğine bakmadan, sadece ülkemizin kapılarını değil, gönül dünyamızın kapılarını da açtık.

* Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır.

* Yaptıklarından mahcubiyet duyması gereken CHP'nin, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi utanç vesikasıdır.

* (Suriye'ye) CHP ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz, gönüllü geri dönüşleri de inşallah vakarla yürüteceğiz.