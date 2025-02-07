CANLI Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: 2028'den sonra yeni bir İstanbul inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

* İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul.

* Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

* Sizlerin şahsında partimize, sevdamıza, davamıza gönül vermiş, kuruluşundan bu güne Ak Parti'mizin çatısı altında bizlerle yol yürümüş her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

* Kalbimizde her zaman ayrı yeri olan İstanbul'da kongremiz vesilesi ile sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizlerle yol yürümüş her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kongremizin partimiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

* Bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Görevini 4 yıldır şanla şerefle yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

* Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı üstlenecek Abdullah Özdemir kardeşime başarılar diliyorum. Abdullah Özdemir, çekirdekten yetişmiş, il teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmaları ile göz doldurmuş bir kardeşimizdir.

* İlçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur. Emanetine hakkı ile sahip çıkacağına, saha da yüksek seviyelere çıkaracağına yürekten imanım var.

* Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Her bir mensubumuz, arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır.

* Gönül ve kültür coğrafyamızda bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderi ile birleştiren kardeşimiz bizim için değerlidir. Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide gözü atide olan kutlu davanın neferleriyiz.

* Bu hareketin neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Sizlerin arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Sevdanız için teşekkür ediyorum.

* Hep birlikte 2028'e yürüyoruz. 14 Ağustos 2001'de nasıl partimizi kurduysak, 3 Kasım 2002'de nasıl iktidara geldiysek kirli yapıları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri nasıl ortadan kaldırdıysak çok fazlasını yine birlikte başaracağız.

* İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem.

* Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.

* Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim.