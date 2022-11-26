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Politika

#CANLI Belediyelerde terör soruşturması... Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:03 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları;

Terörle mücadelede belediyeler hassasiyetle takip ettiğimiz bir alandır

Bugün terör örgütlerinin etkisinin kaybolmaya başlamasının sebebi, vatandaşlarımızın da katkısıyla tüm alanlarda verdiğimiz 360 derecelik mücadeledir

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili böyle bir denetim sorumluluğu öteden beri süregelmektedir

2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldü, bunlardan 79'u tamamlandı

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Belediyelerde terör soruşturması
  • Kırmızı Dosya

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