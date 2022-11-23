Bermudez Ankara'da... Başkan Erdoğan: İlişkilerimiz dış politikamızın temel sütunlarındandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Bildiğiniz üzere Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütunlarından birini oluşturuyor.

- Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile iş birliği ve dayanışmamızı artırmayı özellikle önemsiyorum.

- İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba'ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır.

Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik.

- Türkiye ve Küba, koronavirüse karşı kendi yerli aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasındadır; bundan sonraki süreçte de ortak aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmemizde de ele aldık.

- Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde, TİKA'nın Küba'da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz.