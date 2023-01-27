CANLI Bilecik'te altın madeni açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam kapasite faaliyete geçtiğinde Türkiye'de 3'üncü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te "Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Maden sahasında yapılan çalışmalarla 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi.

* (Gübretaş Altın Madeni Tesisi) Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı.

* Bu altının Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık, projenin ilk kısmı tamamlandı.

* (Gübretaş Altın Madeni Tesisi) Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak.

* Tam kapasite faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan üçüncü maden olacak.

* Son 20 yılda ülkemizi bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline getirdik.

* Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri üç ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı.

* Türkiye 2002 yılından itibaren tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini gerçekleştirmiş bir ülkedir.

* Karadeniz gazını Mart ayı itibarıyla evlere vermeye başlıyoruz. 50 gemi, 10 binin üzerinde personel harıl harıl çalışıyor.

* Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik.

* Karşılaştığımız onca engele ve sabotaja rağmen elde ettiğimiz başarıları ayrıca değerli buluyoruz.

* Altın, petrolle birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor.

* Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

* Çevrecilik bahanesiyle ülkemize çekilen yabancı destekli operasyonların sayısı bir hayli fazladır.

* Madencilik sektörümüzün gayri safi yurt içi hasılaya katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık.