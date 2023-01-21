CANLI Bursa'da toplu açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzylı'nı da birlikte inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Maşallah, bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023'e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum.

Bu mübarek şehrin desteğini de duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzylı'nı da birlikte inşa edeceğiz.

Törenden sonra gençlerimizle görkemli bir buluşma gerçekleştireceğiz.

Emniyetten rakamları alayım dedim. Verilen rakam şu 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın.