Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" sloganıyla düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Manisa'nın Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimlerinde "sanal korkulukların yıkıldığını, banal engellerin aşıldığını, cumhurun demokratik iradesini ortaya koyduğunu" kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Beş yıl önce Manisa'yı tekrar ehline emanet ettiniz, ehliyet ve liyakat sahibi şehreminini bağrınıza bastınız. Allah razı olsun sizlerden. Sekiz ay önce gene Manisa'ya sahip çıktınız, sağlam iradeyi seçerek 'istikrar sürsün Türkiye büyüsün' tercihinde bulundunuz. Bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz. Hiçbir zaman dara düşürmediniz, zora mahkum etmediniz. 56 gün sonra da 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın tamamlayıcı üçüncü halkası olan yerel seçimler yapılacaktır. İnanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacaktır. İnanıyorum ki Manisa varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır."

MHP'yi temsilen Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'e destek isteyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Manisa'nın ilçelerindeki adaylarını sıraladı.

Bahçeli, parti olarak amaçlarının vatandaşlara mutlu ve müreffeh bir hayat imkanı sunmak olduğunu belirterek, "Bölücü teröristlerle demlenip Manisa'nın önünü kesmeye çalışan siyasi müflislerin ortak kaderimizi karartmak için her türlü çirkefliği yaptıklarını açıkça görüyoruz. Sadece görmekle kalmıyor, oyunlarını bozmak, omurgalarını kırmak için Kuvayımilliye ruhuyla direniyoruz. Biz direndikçe geri adım atıyorlar. Biz direndikçe bozguna uğruyorlar. Biz direndikçe korkuya kapılıyorlar. Maksadımız Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmektir." dedi.

Belediyelerin görevinin sadece imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı sorunlarını çözmek olmadığını kaydeden Bahçeli, "Belediye demek insan onuruna, insan şerefine, insanın hayat ve varlık haklarına hürmetle bağlılık, haysiyetli ve sevgi dolu muamele demektir. Gözyaşlarını silmeyen, solmuş ümitleri diriltmeyen, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyen belediye gerçek manada görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş sayılamaz. Bizim belediyeciliğimizin temeli insan sevgisidir." diye konuştu.

- "TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YÜKSELEN DEĞERİ"



Bahçeli, Türkiye'yi daha ileriye götürmek, Manisa'yı daha mamur hale ulaştırmak için yerlerinde sayamayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok çalışacağız, herkese elimizi uzatacağız, bin yıllık kardeşliğimizin mirasıyla önümüze bakacağız. Her insanımızın gönlüne gireceğiz. Manisa'ya hizmeti şeref bileceğiz. Manisa prangalarını kırıyor; çağdaş, reformist, dışa dönük, gelişmeye açık, insan merkezli, hizmet odaklı, her bir vatandaşımıza aynı gözle bakan belediyecilik anlayışıyla geleceği kavrıyor. Sizlerden aldığımız ve alacağımız demokratik destekle Manisa'yı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yükselen değeri haline getirmek için de geceyi gündüze katıyoruz."

Bahçeli, İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Türkiye'nin huzurunu kaçırmak, can ve mal güvenliğini kundaklamak için faal halde olanların bulunduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Teröristler, suç örgütleri, bozguncular, casuslar, iç ve dış ihanet cephesi, yeminli Türkiye düşmanları, fitne ve fesat üretimi yapan namus yoksunları kara propagandalarına hız kesmeden devam etseler de birbirimize güvenmekten, birbirimize sarılmaktan, birbirimizin can evi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kötülüğe, kötülere, köhneliğe, köksüzlüğe, kötümserliğe teslim olmayacağız. Milli birlik ve kardeşliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Suça ve suçluya hoşgörü olamaz. Teröre ve teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Masum insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin en ağır şekilde cezalandırılması, bir daha güneş ışığı görmemeleri, beklentim ve temennimdir. Taksi şoförümüzü katleden alçağın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması, hayat boyunca rezil rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir."

Türkiye'nin darboğaza sürüklenmesi, iç asayiş ve toplum düzeninin sakatlanması amacıyla sistemli ve şiddetli operasyonların yapıldığını söyleyen Bahçeli, İstanbul Fatih Camisi imamına yönelik bıçaklı saldırı, Kelime-i Tevhid sancağını taşıyan bir kişinin darbedilmesi, Santa Maria Kilisesi'nde işlenen cinayet ve Diyarbakırlı Ramazan Pişkin'e yapılan suikastın Türkiye aleyhine kurgulanan, birbirleriyle bağlantılı olaylardan bir kısmı olduğunu dile getirdi.