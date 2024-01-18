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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adayını açıklıyor.

18 Ocak 2024 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 48 belediye başkan adayını açıklıyor.

AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Aziz milletim, kıymetli Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. 7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın ismini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin kalanını ve il adaylarını açıklıyoruz. Kendilerine şehirlerimizde verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayet dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı tanıtacağız.

Adaylarımızın tanıtımını kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi sunacağız. Aday listeleri en geç 20 Şubat'ta verilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar adaylarımızı belirleyip seçim kampanyamızı yapmaktır. Bundan 30 yıl önce İstanbul'da başladığımız belediyelerle hizmet yolculuğunu 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • aday tanıtım

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