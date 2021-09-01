Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir örneği daha yok!

1 Eylül 2021 Çarşamba 21:02 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 21:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Asker polis jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına Allah'tan niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. kendilerine sağlıklı ömürler diliyorum.

Zira bu akşam burada bir tarafta evlatlarının mezuniyet törenine katılan, diğer tarafta şehit ailelerimiz böyle anlamlı bir törende şimdi istikbalimizi konuşuyoruz. Zira ülkemizin 4 bir köşesinden hemen he ilinden evlatlarımız, jandarma sahil güvenlik ve akademisini bitirmenin gururunu yaşıyor.

Mezuniyet heyecanlarını paylaştığımız 45'i kadın 462 subayımız ile... Her birini tebrik ediyorum. Zorlu seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla neticelendirerek bizleri gururlandıran kadın astsubay ve subaylarımızı özellikle tebrik ediyorum.

Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Sizler şurada bulunan evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz azdır. Bunun en güzel örneğini Doğu Karadeniz'de yaşadım. Batı Karadeniz'de yaşadım. Ve Orta, Akdeniz, Muğla, Antalya buralarda yaşadım.

Hele hele helikopterler evlerin çatısındaki vatandaşlarımız sahil güvenliğin helikopterleriyle oradan inip, anneleri babaları çocukları hele hele sepetin içerisinde yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar. Korkuyu, korkutuyorlar. Her türlü fedakarlığı yaparak. Bartın'da Sinop'ta Kastamonu'da netice aldık. Aynı şekilde Antalya'da Muğla'da bütün o yangınların içinden ve o bölgelerden vatandaşlarımızı kurtardılar. Aynı şekil Doğu Karadeniz'de Arhavi'den Rize merkeze kadar büyük başarılara imza attılar.

Şimdi de kadrosuna katılan 3213 yeni personelle jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımız, asayişten teröre, milletimizin huzur ve emniyetine kadar her alanda daha güçlenmiştir. Bugün mezuniyet töreninde akademimize yapılan yeni hizmet binalarının da açılışını az önce gerçekleştirdik. Dünyada bir benzeri olmayan akademi ve fakültenin açılışını yaptık. Yurtlar da bir taraftan yapılıyor. Bu kadar kısa zamanda bu binalarımızın bitmiş olması. 3 yıllık çalışmanın ardından hizmete almak Cumhurbaşkanı olarak doğrusu gururlandım. Sizlerin vergisiyle sizlerin verdikleriyle biz de bu yatırımları gerçekleştiriyoruz.

Son teknolojiyle donatılmış bir tesis oldu. Toplumsal olayla müdahale merkezini de akademimize kazandırdık. Burada alınacak teorik ve pratik eğitim sayesinde kolluk kuvvetlerimiz toplumsal müdahalelerde etkinliklerini artıracaktır. Tamamen yenilenen personel temin merkezi ise başvuru süresinin daha hızlı ve etkin düzenlenmesini sağlayacaktır.