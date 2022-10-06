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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeri doldurulamaz!

Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AB'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde ve birliğin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz.' dedi.

6 Ekim 2022 Perşembe 21:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kritik bir dönemde icra edilen bu önemli zirveyi az önce tamamladık. Her açıdan yoğun içerikli ve verimli toplantıların olduğu bir gün geçirdik. Genel oturumların yanı sıra liderlerle barış, güvenlik, enerji, iklim ve yuvarlak masa toplantılarında Avrupa'yı da etkileyen küresel konuları ele aldık. Türkiye'nin bu meselelere yaklaşımını ve birliğe katılım sürecini muhataplarımıza anlattık. Zirve marjında Çekya Başbakanı ve Leyen ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Başkanı ve İspanya Başbakanı ile bir araya geldik.

Her açıdan yoğun, verimli toplantıların olduğu bir gün geçirdik. Türkiye'nin bu meselelere yönelik yaklaşımını ve birliğe katılım süreci konusundaki görüşlerimizi muhataplarımıza bizzat aktardım.

İkili temaslarda bulunduğum liderlerle Avrupa'nın geleceği ve refahı da dahil olmak üzere küresel meseleleri değerlendirdik

(Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmesi) Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum

AB'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde ve birliğin uluslararası rolünün yeniden tanımlanmasında Türkiye'nin yeri doldurulamaz

(Avrupa Siyasi Topluluğu) Bu platformun, üyelik sürecimize halel getirmesini asla kabul etmeyeceğimizi vurguladık

Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz.

Çözümün tek anahtarı Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescilidir. Kalıcı çözüm için Ada'daki gerçeklerin kabulü gerekir.

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