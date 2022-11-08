CANLI Kristersson Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasının destekçisidir

İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliği istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz



PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir

İsveç'i '200 senelik askeri ittifaklara katılmama' politikasına iten güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz. Türkiye, malumunuz PKK-PYD-YPG-FETÖ-DHKPC ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor.

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim güçlü destekçisi olmuştur. İsveç ve Finlandiya'nın katılım müzakerelerinin başlatılmasına da esasen bu yaklaşım doğrultusunda Madrid'de onay verdik.