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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük afetin izlerini tümüyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz.' dedi.

12 Mart 2023 Pazar 20:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük afetin izlerini tümüyle sileceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Defne ilçesindeki Konteyner Sahra Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün 3. Defa Hatay'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları adım adım takip ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'yle tekrardan buradayız. Hem kalbimizle, hem gözümüzle, hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz

Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz.

"Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarmaktan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • hatay
  • samandağ

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