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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yarın ilk konutlar için temel atmaya başlıyoruz

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları hakkında, 'Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin' dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 22:00 - Güncelleme:
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yarın ilk konutlar için temel atmaya başlıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin

Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa çalışmaları kapsamında 40 bin 104 afet konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

(Deprem soruşturmaları) Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok.

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