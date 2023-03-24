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Politika

#Başkan Erdoğan: Vatandaşlarımızın meseleleri bizim için daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçimler elbette önemli ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim için daha önemli.' dedi.

24 Mart 2023 Cuma 19:34 - Güncelleme:
#Başkan Erdoğan: Vatandaşlarımızın meseleleri bizim için daha önemli!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken, başka işlerle uğraşmayı kendimize zul addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz

Sizler yas tutarken, kendi ihtiraslarının peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi hırslarından, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey görmeyen bu tuzu kurulara karşı hak ettiği dersi milletimiz verecektir

Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler. Bizler de her fırsatta acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz

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