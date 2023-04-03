Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletvekilleri ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Depremler nedeniyle) Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.

Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız

Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır

Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz