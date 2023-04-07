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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye son derece başarılı bir imtihan vermektedir

Etlik Şehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.'

7 Nisan 2023 Cuma 20:00 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Sağlık ordumuzun cansiperane gayretleri ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde, salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık.

- Dengeli ve uzlaştırıcı bir politika izleyerek savaş (Ukrayna-Rusya savaşı) kıvılcımının ülkemize sıçramasına müsaade etmedik. Ayrıca attığımız ilave adımlarla sayısız insanın hayatını kurtardık.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.

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