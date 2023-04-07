CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye son derece başarılı bir imtihan vermektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Sağlık ordumuzun cansiperane gayretleri ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde, salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık.

- Dengeli ve uzlaştırıcı bir politika izleyerek savaş (Ukrayna-Rusya savaşı) kıvılcımının ülkemize sıçramasına müsaade etmedik. Ayrıca attığımız ilave adımlarla sayısız insanın hayatını kurtardık.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.