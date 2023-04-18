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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelerimizi yalnız bırakmadık

Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizin üzerine 6 Şubat depremlerinin gölgesinin düştüğü bugünlerde depremzedelerimizi yalnız bırakmadık.' dedi.

18 Nisan 2023 Salı 20:27 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları;

- Ülkemizin üzerine 6 Şubat depremlerinin gölgesinin düştüğü bugünlerde depremzedelerimizi yalnız bırakmadık.

- Evi yıkılan, düzeni bozulan tüm insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için dinlenmeden çalışıyoruz.

- Toplam 65 milyar liralık yatırım değerine sahip İstanbul Finans Merkezi, 15 sene içinde milli gelire yaklaşık 130 milyar dolar katkının yanında, 102 bin ek istihdam da sağlayacak.

- İstanbul Finans Merkezi ülkemizde finansal ekosistemin oluşumuna vesile olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? New York piyasası, Londra piyasası finansta neyse şimdi İstanbul'da da kurduğumuz finans merkezi bunları aşacak.

- İnşallah emaneti bizden devraldığınız zaman bu eserleri kazandırdığımız için bizi hayırla anacak, bizler için de dua edeceğinize inanıyorum.

-Muhalefet Togg için ne diyor? "Maket." TCG Anadolu için ne diyorlar? "Maket." Elinize dilinize dursun, bunun neresi maket? Bunların altına birer Togg versek, inanın kullanamazlar.

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