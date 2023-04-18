CANLI Fahiş kira artışına yasal düzenleme geliyor! Başkan Erdoğan: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün önce Afyonkarahisar'daydık. Oradan yola çıkmıştık. Oradan yola çıktığımız için Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oradan çıkış yapalım dedik. Orada muazzam bir müzenin açılışını yaptık. Afyonkarahisar, Ege'ye ayrı bir güzellik katacak. Ardından Eskişehir'e geçtik. Sonra da gençlerle iftar yaptık. İftarımız da çok güçlüydü, diriydi. Şimdi de sizlerle beraberiz.

Çok iddialı bir ifade olur. 1 yılı daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak söyledik. Van, Bingöl, Manavgat ve Kastamonu'da uyguladık. Edindiğimiz tecrübeleri buraya aktarmak istiyoruz. Burada birçok firma çalışıyor. Tüm firmaları seferber ettik.

Murat Bey, tüm ekipleriyle çalışmasını sürdürüyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları, bir taraftan da zemin etüt çalışmaları sürüyor. Buradan gelecek raporlar önemli.

Raporlar gelecek ki ona göre adım atalım. Az hasarlı olanları da yıkalım ve zeminin sağlıklı olduğu yerlerde yapalım. Zemin artı 3 bilemedeniz 5. Bunları hafif malzemelerle yapmak önemli.

Gayrimenkullarda hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önceki afetlerde bunu yaşadık. Devlet vatandaşı için hep yaptı. Hiç hak kaybı olmadı. Şehirlerimizde inşa edilen yeni alanlarla yeni cazibe merkezi olacağı için yeni ev bulmak da kiralamak da kolay olacak.

Seçimden sonra kiraların üzerine gideceğiz. Büyükşehirler arttığını görüyoruz kiraların. Bu fırsatçılık. Bu fırsatçılığa da düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz.

İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan bir risk haritasını Bakanlığımız çıkardı. 220 bin bina risk altında. İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuralım diyoruz. Kanal İstanbul'un bir tarafında 500 bin diğer tarafında 500 bin. Uydu kent modeli olacak.

130 milyon metrekare yere ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri belirledi. Bu alanlar sadece riskli binaları dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak. Avcılar'da bunu yaşadık. Bu tür olaylar onların yaklaşımını teşvik ediyor. Nüfus artmayacak. İstanbul'a yeni nüfusun gelmesine müsaade etmeyeceğiz. 500 bin konutun bir kısmını yerinde dönüştüreceğiz. 7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık.

Asrın felaketine karşı asrın dayanışması gösterildi. Aynı dayanışma yeni afetlere karşı da gösterilmeli. Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. Bay bay Kemal'in 'Boğaz'ı görmek için bunu yapıyorlar' demesi acemilik.

İnsanımızın can ve mal güvenliğinden başka bir şey düşünemeyiz. Vatandaşımın 'Allah razı olsun' demesi beni çok mutlu ediyor. Ben diyorum ki şehirlerimizi yeni projelerle daha güvenli hale getirelim. Üsküdar Belediye Başkanımızlaydık.

Daha sonra Nev Mekan'da gençlerle beraber oldu. Onlarla biraz dertleştik. Onları bu mekanların mutlu ettiğini hissetmek beni de mutlu ediyor. Artık tek bir vatandaşımın dahi enkaz altında can vermemesi lazım. Bir an önce dönelim diyorlar. Yok dönmeyeceksiniz. Biz binaları halledelim. O zamana kadar burada kalın. Bittiği zaman geldiğiniz yere uğurlayalım.

Bizim için siyasette durmak hiç olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım her zaman bu yoğunlukta geçti. Bazı programlarda açıklamışımdır. Bir gece geç saatte eve geldim, baktım odanın kapısına bir pusula yapıştırılmış. 'Babacım bir geceni de bize ayır'. Ben de 1, 1,5 eve gelmişim. Tabi duygulandım. Dertleniyorsunuz. Burada da aynı hayatı yaşıyoruz.

Zaman zaman eşim de ya benle ya da arkadaşlarıyla gidiyor. Bayramın 2. 3. gününe deprem bölgesine programlar yaptı. Konut teslimine gideceğim. Zaten depremzedelerle iftarlarda bir araya geldik. Bayramda da köyevlerinin teslimine gideceğiz. Projeler çok güzel. Orada olmamak millet adına hasılayı toplamamak olur. Bazı iş adamlarımızı teşvik eder miyiz? Devletin varlığı bunun için var. Şu güzelliği ortaya koymak için. Benzerlerini Manavgat'ta da yaptık. İnanmıyorlardı. Birisi 'Bu konutları bu kadar kısa sürede yapıp teslim edeceğim dediğinde size inanmamıştım hakkını helal et' dedi.

Traktörü yanan vatandaşa da 1 haftada traktörünü teslim ettik. Mesele doğrular üzerine siyaseti inşa etmek. Doğruları verirseniz bu halk sizinle ölüme gider.

"BAY BAY KEMAL BAŞARISIZLIĞININ KİTABINI YAZMIŞ"

Bu Bay bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu dönemde hazırladığı bir kitapçık. Burada o çöküşü kendi dilinden anlatıyor. 'Eksiklerimiz yanlışlarımız var ama biraz da bizi dinleyin' diyor. Herkes başarısının kitabını yazar Bay bay Kemal başarısızlığının kitabını yazmış.

Bizzat ağzından başarısızlığının itirafı var. Rahmetli Savaş Ay'ın programında gösterdikleri gerçek değil diye Avusturyalılara rapor hazırlatıyor. Avusturyalılara sormana gerek yok hastane koridorlarında inleyen vatandaşlarıma sor.