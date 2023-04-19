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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor

19 Nisan 2023 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarının sarılmasına verdik. Bu arada altılı masa önce bölücü örgütün uzantısı partinin de katılımıyla 7'li oldu. Sonra iki belediye başkanını da eklediler 9 oldular

Altılı masanın adayının belli olmasıyla birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de tüm güçleriyle bu isme (Kılıçdaroğlu) destek vermek için saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den tehdide başladılar

Adaylığımızı biz aylar öncesinden ilan etmiştik. Biz bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık

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