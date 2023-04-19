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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugünlere kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik

Denizli'deki iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bugünlere seccadenin üzerinde ayakkabıyla dolaşarak kıble arayanlarla değil, kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik.' dedi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 20:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugünlere kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'deki iftar programında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Denizli çok güçlü bir seda ile Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'ben de varım' dedi. Rabbim hepinizden razı olsun. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üstat Necip Fazıl'ın o güzel ifadesiyle 'İnşallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz'.

Hep birlikte büyüyeceğiz. 85 milyon bir olacağız. Siyasi rekabeti, siyasi husumete çevirmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu kutlu yola çıkarken millete hizmetkarlık yapmaya geliyoruz demiştik.

Üstlendiğimiz tüm görevlerde bu sözümüzün arkasında durduk. Alçakla saldırılarla karşılaşsak da sözümüzden dönmedik. Milli iradeye helal getirmedik. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık.

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