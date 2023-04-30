Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Yeni bir rekor kıracağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

SAĞLIK DURUMU

Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı. Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor.

YURTDIŞINDAKİ SEÇMENLER



3 milyon 300 bin yurtdışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurtdışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurtdışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrük kapılarında ise Mayıs'ta son bulacak.

Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler. Bize ilk yöneltilen soru yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, 'Biz ne zaman oy kullanma hakkına sahip olacağız?'

SEÇİM GÜVENLİĞİ



YSK gerekli altyapılarını bu konuda tamamladı. Türkiye'de sandık güvenliği için ne yapılıyorsa yurt dışında da yapılıyor. Her gün oylar çuvallara koyularak mühürleniyor ve büyük elçiliklere gönderilerek 6 ayrı kilitli bir odaya koyuluyor. Bu kilidin anahtarları temsilcilerde bulunuyor. Biri olmadan kapı kesinlikle açılamıyor.

Muhalefet ise işi garantiye almak için 'sandık güvenliği diyor. Sizin de temsilcileriniz var, eşeği sağlam kazığa bağlayın da bunları demeyin.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ YARDIMLAR



Her iş bir şey karşılığında olur. Covid döneminde bunu yaşadık. Dünyanın 165 nokta ve bölgesine yardımda bulunduk. Aşı gönderdik, gıda, ilaç vesaire. Deprem zamanında dünya bizi yalnız bırakmadı.

İlk andan itibaren sağ olsunlar yanımızda oldular. Arama kurtarma ekipleri geldi. Çadırlar zaman içerisinde de konteynerler geldi. Şimdi de yeni 'Azerbaycan ben bin kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dünde onun temelini attık. Deprem felaketinde dünyanın dört bir yanındaki vatandaşımız yardıma koştu.

100 milyonlarca lira nakdi yardım yaptılar. Biz bunları asla unutmayacağız. AFAD'ımız Kızılayı'mız çok önemli bir görev yürüttüler. Arama Kurtarma ekiplerimiz dünyadan gelen arama kurtarma ekipleri ile çok güzel bir diyalog içerisinde çalıştılar.

Tüm bu ekiplerimize çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan biz 1 yıl süre istedik. İnşallah süratle inşaatları başlattık. Sembolik de olsa 14 tane köy evini teslim ettik. Kalıcı konutların yapımı, Hatay'da özellikle demir çelikten bir hastane yapımı var, bir hastane yapımı daha var 3 ay ile 6 ay arasında bitirerek vatandaşımıza sunacağız.

'BİZ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ 7 MİLYON VATANDAŞIMIZIN VARLIĞINDAN GURUR DUYUYORUZ'



Demokrasi seçimlerde özellikle hakkını kullanma talebi sıradan bir şey değil. Bu bir demokrasi terbiyesidir. Bu demokrasi bilinci benim milletimde var. Seçime katılımda yüzde 60'lardan düşmedik. Hatta yüzde 80'lere çıktığımız oldu. Şimdi deprem sıkıntımız var. Göç eden vatandaşlarımız var, böyle bir dağınıklık var.



Benim depremzede kardeşlerim gittiler ve bütün işlemlerini orada yaptılar. Ben inanıyorum, bütün bunlara rağmen oy kullanma olayını bir ibadet aşkıyla yapılacağına inanıyorum. Gurbetçilerimiz Türk milletinin temsilcisidir. 7'li masa demek artık yanlış olur 9'lu masa. Benim yurt dışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletilmesi lazım ki cevabını verebilsin. Benim milletim buna Cumhur'un masası diyemez.

Güya yurt dışında bir seçim bölgesi oluşturmak istiyorlar ama yurtdışında bir tane adayları yok. Her işleri yalan. Biz sen varsan biz de varız diyoruz. Eskiden oy kullanmak iççin vatandaşım işinde izin alır sadece gümrük kapılarında kullanabilirdi. Şimdi öyle mi? O zaman oy kullanmanın bedeli kaç Mark'tı şimdi kaç Avro... Vatandaşların güçlerini en iyi gösterebilecekleri yer sandıklardır. Eğer siz bu gücü kullanmazsanız bu zaman kadar sizi görmezden gelenler aynı şeyi yapmaya devam ederler.

Avrupa'daki tüm kardeşlerim sanık yollarına düşmüş oy kullanmaya gidiyorlar. Allah onlardan razı olsun.

(Avrupa'da yaşayıp burada oy kullanıyorsunuz' diyenlere yönelik) Bu bir defa çok çirkin bir yaklaşım. Ben Avrupa'da bulunduğum sürede 70'lerde otellerde kalmamıza izin vermezlerdi. Evlerinde kalmamız sağlarlardı. Yaşam koşullarını orada biz onların görürdük. Böyle bir çileyi onlarla beraber oralarda yaşadık. Bizim insanımız nerede olursa olsun vatanını ilgilendiren konulanlarla ilgilenir.

Biz dünyanın dört bir yanındaki 7 milyon vatandaşımızın varlığından gurur duyuyoruz. Onlara bütün burada üniversitelerin kapılarını biz açtık. Belki de ekranda şu anda evinde kaldığım vatandaşım söylüyordu. Bunları biz onlarla yaşadık.

'SAHA DA BİZ VARIZ DİYOR ARKADAŞLARIMIZ'



Şu anda meydanların diliyle konuşarak farklı bir tablo var anketlere baktığımızda farklı bir tablo var. Meydanlara göre biz gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz. Bir de şu var yapılan anketler. Bu dönemde anketleri çok karmaşık yapabiliyoruz. Depremden dolayı anket yapmak zorlaştı. Anketlerde de lehte bir tablo görüyoruz. Saha şu ana diğerlerinde böyle bir tablo yok. Saha da biz varız diyor arkadaşlarımız.



Bu seçimde tabii biz farklı bir atak yaptık. Hepsini sahaya sürdük, aday yaptık. 17 18 tane bakan şu an arazide. Onlar Bay Bay Kemal gibi palavra atmıyorlar, yapılmış olanı konuşuyorlar. Giresun'da fındığa 4 dolara verecekmiş. Aman Allahlım ne yalanlar. Bu tür yalanlarını biliyoruz da şimdi İzmir'de diyor ki daha iyi bir İzmir, Ankara, İstanbul diyor.

Ben buradan yurt dışındaki kardeşlerime sesleniyorum. 4 yıldır İstanbul'u Ankara'yı siz yönetiyorsunuz daha iyi bir İstanbul'a getirebildiniz mi? Daha iyi bir Ankara getirebildiniz mi? Bunlar çöp, çukur... Ben görevi bunlardan aldığımda İstanbul çöptü. Ben bunlardan aldığımda Haliç'in dibindeki çamuru naklettik. Şu anda orada çocuk parkı var.

Bununla kalmadık hemen Haliç'in kıyısında Haliç Kongre Merkezi'nin temelini attık. Bunlar kültür sanattan bahsediyor ya ne kültür sanatı ya kültür sanatı da biz yaptık. Aynı durum şimdi İzmir'de var. Körfez kokudan geçilmiyor. Ankara'da havalimanı var. Melih Bey'in döneminde yapıldı, yolu belediye yaptı. Ankara havalimanına kavuştu. İzmir'de havalimanı yoktu.

Adnan Menderes havalimanın yaptık. İstanbul-İzmir arası 7 buçuk saatti 3 buçuk saatte indirdik. İyi bir İzmir diyorsan iyi bir İzmir'i biz yaptık. Sağ olsun burada Binali Yıldırım'ın da çok etkisi var. Sen ne yaptın de. Benim yurtdışındaki vatandaşımın bunları bilmesi lazım.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

(Terörle mücadele) Büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor.

ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT bizim dönemizde uluslararası mücadele yön bir teşkilat haline gelmiştir. Teşkilatımız ayrıca Amerikan ve Rus istihbarat teşkilatlarının görüşme yapacağı bir düzeye gelmiştir. Eskiden bir Türk evi vardı biz bunu yeterli görmedik, BM'nin karşısına yeni bir Türk evi yaptık. Esir takasında da olan Ukrayna ve Rusya lideriler ile olan olumlu havamız Tahıl koridorunda da iyi çalıştırdık, çalıştırmaya devam ediyoruz.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TOKİ ARACILIĞIYLA YENİ KONUTLAR İNŞA EDECEĞİZ"

Seçim beyannamemizde yurt içi yurt dışı hepsi bunun içine mevcut ve güncellemeye devam ediyoruz. Biz geldiğimiz de yurt dışında bulunan büyükelçiliklerimiz 12 civarındaydı, bu sayı çok çok arttı. Bundan sonra ne yapacağımızı derseniz, aile ataşeliğimizi arttıracağız. Gezici konsolosluğumuzu artıracağız, kamu kurumlarında yurt dışında doğmuş vatandaşlarımızı istihdamı arttıracağız.

Yurtdışından gelip Türkiye'de yüksek tahsilini yapan çok parlak gençlerimiz var. Biz bunları yurtdışında neden istihdam etmeyelim? Yabancı dil ise en az iki dilleri var, batı kültürünü yakalamışlar, onları istihdam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için TOKİ aracılığıyla yeni konutlar inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlığını destekleyeceğiz. Bunu önüne engel koyma isteyen devletler de var.