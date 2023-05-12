CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem Bey'i aradım, yalnız bırakmak olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Seçim Özel Ortak Yayını"nda soruları cevaplıyor



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün çok yoğun programlarımız vardı. Sizlerle birlikte pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla Türkiye Yüzyılı resmen başlayacaktır. Milletimizin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yeni bir zafer ilan edecektir. AK Parti kendisiyle yarışmaya devam edecektir.

Türkiye Yüzyılını vatandaşımızla el ele götüreceğiz. Seçim günü genciyle yaşlısıyla kadınıyla 81 milyonun her bir ferdi kazanacak. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar kazanacak. Bugün Balkanlardan gelen birçok dostlarımız vardı. 20 yıldır tanış olduğumuz dostlarımız. Onlarla cumada beraber olduk. Ardından 4 bin civarında gençle bir araya geldik. Onlarla olan birlikteliğimizde ödüller vardı. O toplantı benim hikayemde ayrı bir yer alacak.

İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Her şeyden önce tabi bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem İnce'nin ayrılmasına doğrusu üzüldüm. Kaset kumpaslarıyla makama Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komployla karşılaştı.

Terör örgütleriyle kol kola yürüyenle ortak olan Kılıçdaroğlu, karşısına çıkınca böyle bir saldırıyla karşılaştı. Terör örgütlerini içleştirmiştir birisinden bahsediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli. Bugün Muharrem Bey'i aradım.

Böyle bir saldırı oldu vesaire kendisiyle konuşmak istedim. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun el ele olduğu FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişti de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu makama kaset komplosuyla geldi. Bunu da olmayacağını açıklayarak geldi.

Muharrem Bey'in kararının ardından namuslu insanların kabul edemeyeceği saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anladım. Bir insanın her şeyden önce hassasiyeti, namusu çok önemli. Bu tür iftiralarla karşılaşırsa en son da olsa böyle bir yolu tevessül eder. Avukatına verdiği görevi de ifade ettiler.

Devlet olarak yapılabilecek ne şey varsa yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Böyle bir yarışta yalnız bırakmak doğru olmaz. Bunların yapılması bizim makamımızın da görevidir. Yarış keşke 4'te 4 gitmiş olsaydı. Şu an 1 eksik gidiyor. Oy pusulasında değişen bir şey yok.