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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor

22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Buradan tüm Rumeli Balkanları gönül coğrafyamızın dört bir köşesini yürekten selamlıyorum. Kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Bugün burada asırlar boyunca Viyana kapılarına dayanan Akıncılarımızın seslerini duyuyorum. Bugün burada Rumeli türkülerinin narin kanat çırpışlarını duyuyorum.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
  • Büyük Rumeli Buluşması

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