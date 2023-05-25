CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımızı yükseltme çabasında olduk. Bugüne kadar bizle eser ve hizmette yarışacak bir muhalefet bulamadık. Türk demokrasisin en büyük talihsizliği bu. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Televizyonlara davet ediyor. Benle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım?

Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için onların uzantısının desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara 40 vekil verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Bir de iftiraları var. Herhangi bir rehavet olmasa dahi tedbirimi almam lazım. Teşkilatımı uyaracağım ki, onlar da zafer sarhoşluğuna kapılmasın. 1. turu 5 puan önde bitirdik. Bu 5 puan rehavete sebep olmaması lazım.

50+1, oradaki 1 çok önemli. Her şeyi değiştirir. Hatay'da konteynerlerin olduğu yerde hazırlık yapılmıştı. Orada 40-50 bin kişi toplanmıştı. Oradan Sivas'a geçtik. Sivas bambaşkaydı. Meydanda 100 bin kişi vardı. 6'lı-7'li masanın etrafındakilerden bir tanesi de oralı. Buraya geldi mi diyorum? Gelmedi, hangi yüzle gelecek diyorlar? Madımak'ta oranın belediye başkanıydı. CHP'nin Temel Bey'le ilgili söylediklerini hatırlayın. İdamına varıncaya kadar talepleri vardı. O gün Sivas acaba niçin böyle bir katılım yaptı? 3 vekil bizde, 1 tane de MHP'de.

Ankara-Sivas 2 saat. 1 ay ücretsiz dedik. Ücretsiz deyince cazibe arttı. Bundan sonraki süreci de teşvik edecek.

Güçlü Türkiye ideali ve Türkiye Yüzyılı vizyonu var. Eser ve hizmet anlayışı var. Referans olarak baktığımız da Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir referansı yok.

Adama sorarlar; 11 tane büyükşehir belediye başkanlığın var, eser olarak ortaya ne koydun? 15 kez seçime girip hepsini kaybettin. Niye kaybediyorsunuz? Bu millet durup dururken sizi reddetmiyor. Bu kadar önemli büyükşehirler sizde ama ortaya eser koymuyorsunuz.

O zaman merkezi yönetimde bu millet size oy verir mi? Vermez. Yerel yönetimde ortaya performans koyarsanız, millet de bunun üzerinden 'burada böyle yaptılar merkezi yönetimde de yapar' der. İstanbul, Ankara çok önemli, taşır. Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası. Biz bu yol haritasını hayata geçireceğiz.

"BİZ KAZANIRSAK KİMSE KAYBETMEYECEK"

Yeni adımlar atmamız gerekiyor. Terörle mücadele anlayışımız var. Bunu kenara koyamayız. Terör örgütleriyle olan mücadelemizde çok iyi konuma geldik. Güneydoğu'yu Doğu'yu düşünün. eskiden Diyarbakır'da akşam sokağa çıkamazdınız. Buraya terörle mücadele sonucu gelindi. Önceden bu bölgelere yatırım olmuyordu.

Terör korkusu kenara çekilince, yatırımcı da 'yatırım yaparım' diyor. 21 yıldır Türkiye'yi bir üst lige taşıyan ehil kadrolar var. 21 yıllık kazanımlara bakarak bölge insanları da yatırımlara girecektir. Savunma sanayisinden Togg'a, Anka'ya Kızılelma'ya bakacak. Bununla tüm milletimizi kast ediyorum. Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırımını yapacak. İstihdamsa istihdamını sağlayacak.

Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimiz oldu. Turizmde hedefi 100 milyar dolar olarak ortaya koyduk. Bakanım Mehmet Bey, ciddi başarı ortaya koydu. Ciddi sıkıntılara rağmen. Siyasetin doğasında rekabet var. Biz her alanda bu rekabet teşvik ettik. Rekabeti ortaya koyarsanız yarış başlar. Yarış da bize Türkiye'de ciddi adımlar atmayı getirdi.

"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA, TERÖR ÖRGÜTLERİ KAZANACAK"

Varsın birileri gerilimle kutuplaştırmayla yol almaya çalışsın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Buradan taviz veremeyiz. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak, 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak.

Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Bunlara sormak lazım, Erdoğan'la kaç kere bir araya geldin? Erdoğan'ın onlara bakış açısını bildikleri için Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyorlar. Bunu terör örgütleri de diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar.

Milletimin her bir ferdi, siyasi tercihi ne olursa olsun benim için kıymetlidir. Halkımla hep iç içe oldum. Muhalefet partilerine gönül veren vatandaşlarımızın moralini bozmadık. Ne diyorlar? Cehennemin kapıları. Bu kelimeleri her gün kullananların psikolojisin iyi olması mümkün değil. Bunlar toksik ilişkiler kurdular. Bu ilişkiler işi buralara getirdi.

Negatif söylem kullanıyorlar. Arkadaşlarıma da söylüyorum 'Pozitif söylem içerisinde olacağız. Bunların yaptıklarını yapmayacağız.'

"KADINA ŞİDDETİ KESİNLİKLE REDDEDEN BİR PARTİYİZ"

Bu manşetleri kimler attı bilmiyorum. Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran parti, AK Parti'dir. En geç bayan milletvekilleri bizim. En genci 24 yaşında, iki fakülte mezunu. Teşkilatın kademelerinden gelmiş bir kızımız. Bunlar gençlerin temsilcisi konumunda olacak. Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz.

Kadına şiddet bizim inancımızda kesinlikle yasaklanmıştır. Böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla AK Parti'de de böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Kadınlarımız toplumun yarısı. Böyle olduğu için kadınlarımızın da parlamentoda temsil edilmesi gerekiyor. Biz neyi başardıysak, CHP'ye rağmen başardık.

Onların kadınlarla ilgili söylemlerine bakmayın, samimi değiller. Kılıçdaroğlu, biz başörtüsünü özgürlük düzenlemesini hayata geçirdiğimizde AYM'ye koştu. Şimdi inkar ediyor. Yardımcısı konumunda olan bayan, üniversite kapılarında kızlarımızın başörtüsünü çıkarıp alıyorlardı. O odalara da ikna odaları diyorlardı. İkna odaların müseccel kurucusu o.

Kızlarımız ne çileler çekti? Ben kendi kızlarımda bu sıkıntıyı yaşadım? İmam hatipli olmasına rağmen yaşadım. Arkadaşımın yanına gönderdim. İçeri almıyorlardı. Bunlar hep aynı zihniyet. Değişen hiçbir şey yok. Bunlar hep aynı tekerlemeler? Bu kızlar mezun oluyor. Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi hukukçu. Hepsinin önü açıldı.

Bizim partimizde hepsi var. Kadına şiddettin yok olma noktasına bizim dönemimizde geldi. Yapamazlar, ümüğünü sıkarız. 94'te belediye başkanı olduğumdan beri otobüslerde trenlerde her yerde, 'Başörtülü olanları trenden atacaklar' dendi. Bunları hep yaşadık.