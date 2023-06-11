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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de '“40 Yıl, 40 Eser” Etkinliği Kapsamında “Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü” Dijital Sergi Açılışı' etkinliğinde konuşuyor

11 Haziran 2023 Pazar 20:31 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de ""40 Yıl, 40 Eser" Etkinliği Kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü" Dijital Sergi Açılışı" etkinliğinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 40 yıl 40 eser etkinliği vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu sene Necip Fazıl üstadımızın ebediyete intikalinin 40. Sene devriyesini idrak ediyoruz.

Rabbim ondan razı olsun. Üstadın eserlerinin yeniden tanzim ederek kitap severlere ulaştırılmasını da takdirle karşılıyorum.

Üstadımızın emaneti Mehmet Kısakürek'i yürekten kutluyor ve emekleri için teşekkür ediyorum. Nitelikli özgün ve gençlerimize hizmet eden her türlü çabanızda yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum.

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