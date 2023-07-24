CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Zaferimizi 31 Mart'ta tahkim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bize oy versin veya vermesin 81 vilayetimizin güvenine mahzar olabilmek için canla başla çalışacağız. Elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz.





Anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ortak etmek için önümüzdeki seçimler bir fırsattır."

"NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Başkenti Vilnius'a gittik. Zirvede terörle mücadele olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz ve önemli diplomatik kazanımlar elde ettik.

NATO Genel Sekreteri tarafından tarihinde ilk defa terörle mücadele komisyonu kurulacağı açıklandı. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk.

Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı konusunda da ikazlarımızı yaptık. İsveç'in ittifaka üyelik süreciyle ilgili gelişmeler ortak açıklamalarla belirtildi. Meclisimiz açıldığında gerekli adımları atacağız.

Milletvekillerimizin vicdanları doğrultusunda ülkemizin menfaatlerinin gerektirdiklerini yapacaklarından şüphe duymuyoruz.

13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur.



Diyalogla yanlış anlaşmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızda ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen pek çok engeli aştık. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümitvariyiz.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin tamamlanması ve Gümrük Birliği ile vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda ilerleme sağlamak istiyoruz.

Hem ülkemizin hem de Avrupa'nın çıkarına olacak bu hamlenin meyvelerini inşallah yakında göreceğiz"



"Körfez turumuzda çok önemli bir adım oldu. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece verimli geçti. Suudi Arabistan'la imzaladığımız 5 anlaşmayla iş birliğimizi ileriye taşıdık.

Katar'la mükemmel seviyede ilerleyen süreçlerimizi daha da iyileştirme kararı aldık. BAE ülkemizin ekonomik ortaklarındandır.

Ziyaretimiz esnasında farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye'nin otomobili TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik.

Tüm liderler memnuniyetlerini dile getirdiler. TOGG'u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız."

