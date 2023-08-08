CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Vatanımızı parçalamak için her yolu denediler. Türkiye'nin yeniden ayağa kalmasına set çekecek tüm araçları kullandılar ama ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar.

FETÖ'cü hainlerin ölüm kusan tanklarına teslim olmadık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize leke sürdürmedik.

Dışişleri Bakanlığımız da ASALA başta olmak üzere eli kanlı hainlerin hedef aldığı kurumlarımızdan birisidir. Son dönemde televizyon ve sinema alanında başarılı projelere imza atıldı. Şehitlerimizin hikayeleri ekranlara taşınmış oldu.

Dünyanın farklı köşelerinde milletimizi temsil ederken şehit düşen diplomatlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu sene cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşma gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni asrına yelken açacağız. Elde ettiğimiz hiçbir kazanım altın tepside sunulmadı.

Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik.

Tarihimizden güç alarak yarınlarımızı çizmeye gayret ediyoruz. Dış politikamızın ufkunu tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişlettik. Ülkemizin prestij projesi olan Türkevi'ni 2 yıl önce hizmete açtık. Burada saymaya kalksak sayısız başarıyı diplomasi alanında ülkemize kazandırdık.

Yeni dönemde yepyeni bir heyecanla yolumuza devam ediyoruz. İlkemiz gayet nettir. Türkiye hadiseleri tribünden seyredemez.

Sahada ve masada aktif olmak bizim için tercih değil, mecburiyettir.

Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. Büyükelçilik ağımızı büyütme gayretlerimiz devam ediyor.

Türkiye son yıllarda uluslarası ilişkilere damgasını vuran, katkısı beklenen, oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir. Göreve başlama törenimize katılan ülkelerin sayısı Türkiye'nin gücünü göstermiştir.