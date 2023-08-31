Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Yarın hesaplara yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Günün bu saatinde sizleri Beykoz'da böyle birlik ve beraberlik içinde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. 4,5 aylık hasret bugün sona eriyor. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz.

Maliyetlerini düşürmek için ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Anlaşmalı kurumlar aracılığıyla su ürünleri hizmeti sunan vatandaşlarımıza krediler veriyoruz.

Bugüne kadar 313 milyon kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Depremzede vatandaşlarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde gelir kaybı yaşayan, balıkçılık yapan vatandaşlarımıza destek veriyoruz.

Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 lira ila 60 bin lira tutarında miktarı hesaplarına yatırıyoruz.

Biz 3 tarafı denizlerle çevrili dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz. Deniz ve su ürünlerinde her yıl hedef büyüterek yolumuza devam ediyoruz. 2023 hedefimiz 1 milyar ihracat hedefimiz vardı, 4 yıl önce bu hedefimize ulaştık. Bu yıl hedefimiz rekor kırmak. Türk somonu ile levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik.

Türk somonu çok ciddi talep gördü. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz binden fazla tayfa ile balıkçılık yapıyor.

Her yaştan insanımız için balık yeri doldurulamaz bir besin kaynağıdır. Tabiat hatayı asla affetmez.

Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak denizlerimiz de bize o kadar sahip çıkar. 2022 yılında Marmara Denizi'nde görülen müsilaj bize bunu çok açıkça göstermiştir. Müsilajla birlikte balıkçılarımız Marmara'da avlanamaz hale geldi. Çok yönlü çalışmayla bu sorunu çözdük.

Marmara Denizi'ndeki müsilajı biz temizledik. Tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz.