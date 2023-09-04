CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in konuşmalarından satır başları;
PUTİN; Enerji alanındaki iş birliğimiz stratejik önem taşıyor. Bugünkü görüşmelerimiz her zamanki gibi yapıcı atmosferde yapılmıştır. Küresel ve bölgesel konuları değerlendirdik. Sayın (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile Karadeniz girişimini konuştuk. Güvenlik, ekonomi, siyaset, kültür, insani anlamda tüm alanları değerlendirdik. İkili ticaretlerimizde lira ve rubleyi kullanıyoruz. Enerji alanındaki iş birliğimiz stratejik önem taşıyor. Yerli para birimi kullanma konusunda kararlılığımızı sunduk. Dolar ve avro para birimlerini daha az kullanma konusunda hemfikiriz. Rusya'nın doğalgaz konusunda Türkiye'nin en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyorum.