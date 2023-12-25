CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Anma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mehmet Akif'in davasını kendi davası bilen, ideallerini kendi ideali olarak gören tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Gençlik Kollarımıza, Kadir Başkan ve ekibine, siz genç kardeşlerime, yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum.

Bugün önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız. Mehmet Akif'i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli şairimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Zalime, haine karşı yürütülen hak mücadelesinde adlarını şanla yazdıran tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum.

Mehmet Akif'i 87 yıl önce 27 Aralık 1936'da soğuk kış gününde gençlerin omuzlarında uğurladık. Naaşını kabrine kendi elleriyle bizzat gençler koydu.