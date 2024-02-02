CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: 85 milyonu kucaklamaktan dem vuranlar sabah akşam kavga ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz milletimiz için varız, miletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin derdi ve tasası da bizim önceliğimizdir.

Bursa'nın da beklentilerine karşılık verecek, eksikliklerini tamamlayacak ve şehrimizin önünde bir vizyon çizecek olan yine biziz. Vatandaşlarımızın her türlü problemine çözüm üretmek boynumuzun borcudur.

Fabrikası yok dedikleri araçlar İtalya'dan geliyor dedikleri, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri Togg, giderek artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyoru.

Bursa birkez daha güven ve istikrar dedi. Ülkemizle ilgili farklı hesapları olanlar, Bursa'nın desteğiyle beraber çok ağır bir hüsrana uğradı.

Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz.

8 ay öncesine kadar, Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirine demediklerini bırakmıyor, sabah akşam kavga ediyor.

Gün geçmiyor ki milletce yüzümüzü kızartacak skandala, bir ayak oyununa şahit olmayalım. Ülkemizin siyaseti adına gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz.