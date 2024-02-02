İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4643
  • EURO
    32,9352
  • ALTIN
    1988.75
  • BIST100
    8671.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: 85 milyonu kucaklamaktan dem vuranlar sabah akşam kavga ediyor
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: 85 milyonu kucaklamaktan dem vuranlar sabah akşam kavga ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyorlar. 8 ay önce 85 milyonu kucaklamaktan dem vuranlar bugün sabah akşam kavga ediyor.' dedi.

2 Şubat 2024 Cuma 17:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz milletimiz için varız, miletimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin derdi ve tasası da bizim önceliğimizdir.

Bursa'nın da beklentilerine karşılık verecek, eksikliklerini tamamlayacak ve şehrimizin önünde bir vizyon çizecek olan yine biziz. Vatandaşlarımızın her türlü problemine çözüm üretmek boynumuzun borcudur.

Fabrikası yok dedikleri araçlar İtalya'dan geliyor dedikleri, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri Togg, giderek artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyoru.

Bursa birkez daha güven ve istikrar dedi. Ülkemizle ilgili farklı hesapları olanlar, Bursa'nın desteğiyle beraber çok ağır bir hüsrana uğradı.

Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz.

8 ay öncesine kadar, Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirine demediklerini bırakmıyor, sabah akşam kavga ediyor.

Gün geçmiyor ki milletce yüzümüzü kızartacak skandala, bir ayak oyununa şahit olmayalım. Ülkemizin siyaseti adına gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
  • bursa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.