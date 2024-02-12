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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm geliri 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turim gelirimiz 2023'de bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi' dedi.

12 Şubat 2024 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesindeki çalışmalar her zaman olduğu gibi kabine gündemimiz

Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turim gelirimiz 2023'de bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi

Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. En büyük önceliğimiz olan istihdamda da olumlu hava devam ediyor

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