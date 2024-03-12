CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiler ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail Gazze'yi bir imha kampı haline çevirdi. Bunu sadece biz değil vicdan sahibi herkes söylüyor.

İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin

Biz konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar.

Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Bunu sadece biz değil bölgeyi ziyaret eden herkes söylüyor.

Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebesi rahatsız oluyor. Şimdiye kadar gizli açık her yolu denediler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar. Bugün de zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar.

İsrailli yönetciler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de açlıktan ölen bebeklerin hesaplarını versin.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇLARINI PERVASIZCA SÜRDÜRÜYOR"

Bir miktar un, bir miktar makarna belki bir adet kuru ekmek alabilmek için masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, faşist olduğu gerçeğini asla gizleyemez.

Kimseyi dinlemeyen İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor hatta acil ateşkes çağrısı yapan ülkeleri tehdit edecek kadar küstahlaşıyor. İsrail yaklaşık bir asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor aynı zamanda uluslararası kurumlara da ödetiyor.

Netanyahu ve suç ortaklarına bu cesareti verenlerin ikircikli politikalarıdır. Gazze'ye yönelik saldırılar ve abluka devam ederken mevcut yardım miktarının yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerekiyor. Türkiye olarak şimdiye kadar 40 bin tondan fazla yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. Son olarak önceki gün Kızılay'ımıza ait bir gemi Mısır'a vardı. Ramazan ayı boyunca hem resmi kurumlarımız hem belediyelerimiz vasıtasıyla yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

"GARANTÖR OLARAK SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIRIZ"

Gazze'deki katliamların tekrar etmemesi için garantör olarak sorumluluk üstlenmeye de hazırız. Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan ne bölgemizde ne dünyada kalıcı barış mümkündür. Bunun tek yolu ise 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Hepimizin katledilen Filistinli çocuklara borcu vardır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerine sahip çıkacak, zalimler karşısında kesinlikle geri adım atmayacaktır.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

Barışın sağlanmasına yönelik her türlü çabalayı sergiledik. Karadeniz'de komşumuz olan her iki ülkeyle de diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Seçimler sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i ağırlayacağız. Tahıl ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla çalışıyoruz. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı düsturuyla Rusya - Ukrayna arasında barışın tesisi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.