CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çorum'da sizin şu güzelliğinizi satın almaya dünyanın gücü yetmez. Şu an alanda 40 bin katılım var. Bugün yine Çorum bir başka muhteşem.

Çorum ile bizim aramıza kimse giremez. Kurulduğu günden beri hareketi Çorum bağrına bastı. Tüm seçimlerde sizin desteğinizi hep yanımızda gördük.

14-28 Mayıs seçimlerinde de bu gelenek değişmedi. Türkiye en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı.

Biz Çorum'dan razıyız, Allah'ta sizlerden razı olsun. Siz bize nasıl sahip çıktıysanız biz de teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet getirerek yerine getireceğiz.

Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik, Çorum'u bölgesinin en güzel şehirlerden birisi haline getirdik. Çorum tüm Türkiye'de kendinden söz etttiriyor.

Çorum'un elde ettiği başarılarda hükümetimizin yanı sıra belediyemizin de önemli bir payı var.