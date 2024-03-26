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  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı: Güzel haberler gelmeye başlayacak
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı: Güzel haberler gelmeye başlayacak

Yozgat mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız.' dedi.

26 Mart 2024 Salı 16:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Biz zaten size hizmetkar olmaya geldik. 31 Mart'ta cumhurbaşkanınız seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle Yozgat'a hizmetimiz şüphesiz çok daha güçlü olacak.

Meydana gelirken sordum; Şu anda meydanda katılım ne kadar diye... Emniyet'ten rakamı aldım. 50 bin... Hamd olsun Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke düşmanı kim varsa hepsinin başını ezdik. Bak şimdi Gabar'da petrol çıkardık, neden? Teröristleri temizledik şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinden operasyon yapılmasına müsaade etmedik. Nerede bir işgal, hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik.

"DESTAN YAZAN BİR TÜRKİYE VAR"

Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden Türkiye vardı. Tabancasını yurt dışından satın alan değil, savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var. Kardeşlerine sırtına dönen değil, kardeşlerinin hakkını koruyan bir Türkiye var. Karabağ'da 30 yıllık işgalin sonlandırılmasında aktif rol oynayan, güçlü, cesur ve dirayetli bir Türkiye var. Türkiye'yi bugünlere sizlerle birlikte getirdik.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi arasına dahil edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi asla enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Yapmamız gereken bellidir. Kimsenin bizi bölmesine, aramıza fitne sokmasına, nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Ben meydanda kardeşliğine sıkı sıkıya sarılan bir Yozgat görüyorum.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • başkan erdoğan
  • Yozgat mitingi

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