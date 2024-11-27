CANLI Teğmenlerin korsan yemini... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Disiplinsizlik yapanlar yarın ne yapar kim bilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünya yeni ve köklü değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Bölgemiz savaşların, zulümlerin girdabında yanıyor.

Böyle bir iklimde Cumhur İttifakı olarak tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. İstikrar ve ekonomimizi korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu tablo AK Parti ile Cumhur İttifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemli.

Kendini bu millete meshul edenlerin katı vermesi, yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir. Söz konusu millet ve devlet ise gerisi teferruattır.

Dünyada ortak duruş sergilendiğini görüyoruz. Biz de siyasi hayatımızda bunu savunduk. Ayrıştıran değil birleştiren olduk.

Bininci gününü bırakan Rusya-Ukrayna savaşı ve 14. ayına ulaşan Gazze soykırımı dahil tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz. İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz.

Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin tesisi için her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Değerli vekil arkadaşlarım biz bütün bu diplomatik hamleleri siyasi kimliğimizle değil bu milletin ferdi olarak gerçekleştiriyoruz. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize hizmet etme derdindeyiz. Devletimizi her alanda bayındır kılmanın, güçlü ülke haline getirme peşindeyiz.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin haklı gururu, gayreti içindeyiz. Söz verdik, sarsılmaz inançla hedefimize kilitlendik. Türkiye Yüzyılı hedefimize Allah'ın izni ile mutlaka kavuşacağız. Ülkemizde maalesef kendisi tuğla üstüne tuğla koymadığı gibi yapan işleri engelleyen muhalefet anlayışı mevcut. Yaptığımız her hizmeti ülkemizin hanesine kazandırdığımız her kazanımı bu zihniyete rağmen kazandık.

Millete mahcup olmamak için düş ile çalıştık. Önümüze çıkan engellerin üstüne üstüne yürüdük. Çıkarcılara rağmen Türkiye'ye en başarılı yılları yaşattık. Bugün de bu hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar hakaretler bunun en son örneğidir.

(Kılıçdaroğlu) CHP'nin eski genel başkanı mahkemede hakaretler savurdu. O zat bir siyaset eskisi. Gündeme gelmek için bize sataşıyor. Amerika'da saatlerce hamburgercide ne yaptığını o gün bu gündür bir türlü açıklayamadı. 15 Temmuz darbe gecesi de tankların arasında sıvışarak gittiği bir evde keyif kahvesini yudumlayarak FETÖ'cülerin ülkeyi işgalini beklemişti. Sandıkta milletten yediği tokadın hırsı bu zatın (Kılıçdaroğlu) gözlerini kör etmiştir.

CHP kreş konusunda yine istismar siyasetine sarılıyor. Bakanlıktan gelen yazıyı daha okumamışlar. Türkiye bir hukuk ve nizam devletidir. CHP Genel Başkanı abuk sabuk ifadelerle kendi aklınca bize meydan okuyor. Kreş anaokulu ayrımını bile bilmiyorlar.

TEĞMENLERİN RESMİ OLMAYAN KILIÇLI YEMİNİ

Disiplin her yerde lazımdır. Söz konusu TSK olduğunda hayati öneme sahiptir. Ordumuzun yıpratılmasına eyvallah demeyiz. Komutanlarının açık talimatlarına rağmen, disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir? CHP bu konuda önüne arkasına bakmadan konuşuyor. Disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir? Bu nasıl bir şuursuzluktur! CHP'nin orduyu kışkırtma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Kimse bu orduyu sağa sola çekmesin. Ordumuzun konumunu gayet iyi biliyoruz. TSK'nın başarılarına istismarcılar gölge düşüremez

Sosyal medyada bize hakaret ettiği için yargılanıp ceza evine konulan birisi konusunda da utanç verici bir yaygara koparttılar. Bu küfürbazı getirip protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler.

"Mustafa Kemal'in itleri" hakaretine müsamaha eden, Kandil'den gelen desteğe bir çift laf edemeyeler, Türk ordusunu konuşmasın.

TSK Peygamber ocağıdır. Milletimizin gurur kaynağıdır. Bu ordu yüzyıllardır Allah Allah nidalarıyla cenk meydanlarını coşturan ölürsem şehit kalırsam gazi şuuruyla şehadete koşan yiğitlerin ölümü öldüren kahramanların ordusudur.

Ülkenin yaşadığı her sınama CHP, zihniyetinin çarpı ve kirli yüzünü ortaya çıkarıyor. CHP'ye bakıp ülkeye dair bir umut gören var mı?