CANLI AK Parti 8. Olağan İl Kongresi... Başkan Erdoğan: Bu yol Türkiye Yüzyılı yoludur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu yol dosta güven düşmana korku veren Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Yolumuz Türkiye Yüzyılı yolu.

Sakarya'nın sadece birlik beraberlik değil, demokrasi ve İstiklal mücadelesi verdiğini 15 Temmuz'da dünya alem gördü.

Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Hala aşmamız gereken engeller var. Bunlara takılıp kalamayız. Türkiye'nin önünde yeni fırsatlar var. Türkiye Yüzyılında çok büyük kazanımlar elde edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz bu yeni dönemin geçici sancılarını geride bıraktığımızda çok iyi imkanlar yakalayacağız. Bunun için vatandaşlarımızdan sabır ve destek istiyoruz.

Muhacirlere sahip çıkacağız. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız, onlara sahip çıkacağız.

Sabredenler zafere ulaştılar. Bizim için aslolan ülkeden ve milletten kopan marjinallerin hezeyanları değildir.