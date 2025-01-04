CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz sadece millete hizmetle meşgulüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Büyük sanatkar Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyoruz

Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor

Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz, ülkeye ve millete hizmet nöbetini devreden arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum

Yüzde 74'e ulaşan oy oranıyla ilçelerde Türkiye rekoru kıran Kumru'ya özellikle teşekkür ediyorum

Bugüne kadar Ordu'ya nasıl hizmet ettiysek, bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz