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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da “Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyamız yeni bir paylaşım kavgasına sürükleniyor. Ülkeler arasındaki rekabet daha yıkıcı hale geliyor' ifadelerini kullandı.

10 Şubat 2025 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı"nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hasbi bir dost ve kardeşimiz olarak gördüğümüz Malezya'yı her ziyaretimde ayrı bir heyecan, ayrı bir bahtiyarlık içinde hissederek kendileriyle bir arada oluyorum

Türk ve Malay halkları arasındaki münasebetlerin kökleri 16. Yüzyıla kadar uzanıyor, gerek tarihi gerekse kültürel anlamda müşterek bir değerler manzumesini paylaşıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki bu yakın ve dostane ilişkilerin gelecekte de her alanda ivme kazanarak çok daha güçlü bir şekilde sürmesini temenni ediyorum

Dünyamız yeni bir paylaşım kavgasına sürükleniyor. Ülkeler arasındaki rekabet daha yıkıcı hale geliyor

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
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