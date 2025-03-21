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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart kardeşliğin bayramı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım.' dedi.

21 Mart 2025 Cuma 16:04 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk dünyasının dört bir köşesinde Nevruz coşkusunu paylaşan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum. Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey ile de şöyle bir istişare de bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya hazırım. Cumhur ittifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah. Unutmayın, Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz.

Kalplerimizde ince bir sızı ve hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan ve iyilik ve güzelliğe açılan ilahi bir kapıdır.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
  • 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı

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