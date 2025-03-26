CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG'un boykot listesine konulmasını millete havale ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gelecek asrımızın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlı girmeyi planlıyoruz. 2030 sanayi ve teknoloji strateji belgemizi şekillendirdik. Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkartmayı, ihracatında lider ülkeler konumuna taşımayı arzu ediyoruz.

TOGG'UN BOYKOT LİSTESİNE KONULMASINI MİLLETE HAVALE EDİYORUZ

Milletimizn bu ülkede üreten, istihdam sağlayan yerli markayı 3-5 muhterisin faşizan söylemlerine yem etmeyecektir. Togg'un sözde boykot listesine konulmasını milletimize havale ediyoruz. Milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedecektir. Onlar boş gündemle oyalanırken biz işimize bakıyoruz.