Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

MÜSİAD çatısı altında hizmet etmiş herkese teşekkür ediyorum. 1999 yılında Pınarhisar'a gitmeden önce MÜSİAD'ın beni fahri üye olarak kabul etmesini her zaman şükranla hatırladım. Sadece 28 Şubat döneminde değil öncesinde ve sonrasında MÜSİAD, demokrasiden ve özgürlükten yana bir duruş sergiledi.

MÜSİAD üretmekten Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. 35 yıldır duruşunuzu ve samimiyetinizi muhafaza ettiniz. Kanaat ve bereket kavramlarıyla ticaret yapmayı ihmal etmediniz. Türkiye'nin 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir.

DÜNYA KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Dünyamız değişimlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyor. Salgın döneminde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyondaki direnç henüz kırılamadı. Enflasyon korkusu dünyanın birçok ülkesinde ekonomi politikalarının temel belirleyici unsuruna dönüştü. Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen restleşmelerin de olumsuz etkisiyle bir müddet daha belirsizlik atmosferinin devam edeceği anlaşılıyor.

TEHDİTLER GİDEREK ARTIYOR

Geniş bir yelpazede riskler ve tehditler giderek artıyor. Görüyoruz ki; küresel ekonomi fırtınalı bir denizde ilerlemeye çalışıyor. Suların sakinleşmesi biraz daha vakit alacaktır. Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi güvenle ulaştıracak tecrübe ve iradeye sahibiz.

11 AYDIR ENFLASYON KESİNTİSİZ DÜŞÜYOR

Rasyonel bir zeminde kararlarımızı uyguluyoruz. Bundan iki sene önce hayata geçirdiğimiz program ile ekonomimizin temellerini güçlendirdik. Dış kırılganlığımızı azalttık. Böylece kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için sağlam bir zemin oluşturduk. Son iki yılda çok ciddi mesafe katettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisanda son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek.

DIŞ DENGEDE TABLO OLUMLU

Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl da sürdürüyoruz. Kayıt dışılıkla mücadelemiz de devam ediyor. Hesabını kitabını doğru tutanı korumaktır devletin görevi. Kayıt dışılığa göz yummak işini doğru yapan kardeşlerimizin hakkını yedirmektir. Dış dengede de tablo olumlu. Kısa süreli dalgalanmaların önüne geçen, kapsayıcı büyüme hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Son 1 buçuk aydır ortaya çıkan dalgalanmalara karşı başarılı sınav verdik. Malum çevrelerin operasyonu ellerinde patladı. Rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Hiçbir kesimi yalnız bırakmıyoruz. Çiftçimizin kullandığı kredilerde her 10 finansman giderinin 7 lirasın biz ödüyoruz.