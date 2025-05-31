CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice zorluğun ve ihanetin üstesinden geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışlarını içeren araştırması dolayısıyla tebrik ediyorum.

Sizlerle en son 2 yıl önce bir araya gelmiş ahtimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle, ufkunuzla, ferasetli duruşunuz ile bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum

Nice zorluğun, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamleleri birlikte yaşadık. Ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi nasip eden rabbime hamdediyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA GENÇLERLE YÜRÜYECEĞİZ"

Biz büyük davaların bir araya getirdiği kadrolarız. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize beraber yürüyeceğiz. Barışın, huzurun hüküm sürdüğü bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış huzur kardeşlik içinde yaşadığı müessir bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz.

Şehitler emaneti bu aziz vatanı omuz omuza sizlerle birlikte ihya edeceğiz.