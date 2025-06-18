CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ve CHP yönetimi etkin pişmanlıktan faydalanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti teşkilatlarımız ve belediyelerimiz her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yine tam kadro sahadaydı

İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan Anamuhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır

Arpalığa çevirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla semirenler, Anamuhalefeti yolsuzluklarına canlı kalkan yaparak, Türk siyasetini de 'enfekte' ediyor"

Türkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor. Siyasi rakibimiz de olsa, biz bu tabloyu doğru bulmuyoruz

Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir

Türkiye gibi büyük ülkenin Anamuhalefet partisinin aylardır 'kim kimin yüzüne tükürecek' tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz"

Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz

Türkiye'nin Anamuhalefet partisini mi yoksa entrikalarla ve ihanetlerle dolu bir pembe dizi mi seyrediyoruz inanın biz de karıştırır olduk