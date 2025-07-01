CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti olarak istişare geleneğimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz, grup toplantılarımızla, MYK ve MKYK toplantılarımızda milletvekillerimizle bir araya geldiğimiz özel toplantılarla meselelerimizi değerlendiriyoruz

Allah'a hamd olsun genel merkezinden, mahalle ve köy temsilciliğine kadar her seviyede teşkilatımızla yek vücut olarak uyum ve koordinasyon içinde her zamankinden daha kararlı bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz