CANLI 3T modeline yerli ve milli destek! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuşuyor.

* Tüm savunma sanayii çalışanlarımızı gönülden takip ediyorum.

* Savunma sanayi başkanlığımızı ve sektördeki firmalarımızı başarılarından ötürü kutluyor.

* Caydırıcılık güvenli veri akışı ve siber güvenliktir. Milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

* Bu tesisler stratejik bir adımdır. Mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak. Eğitim ve simülasyon kabiliyetlerimiz genişleyecek.

* Bugün Türkiye'nin mühendislik aklına, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerine, yerli ve milli teknolojiyle şekillenen istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceğiz.

* SANCAR SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz. Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa'nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak.

* KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik teknoloji omurgasını inşallah daha da sağlamlaştırıyoruz.

* Savunma gücümüz üst seviyeye taşınacak. Hem gök vatanda hem mavi vatanda caydırıcılığımız artacak.

* Türkiye'nin yıldızı giderek yükseliyor. Savunma ihracatımız yüzde 48 arttı. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz.

* Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

* Güçlü bir savunma mimarisi, denizin derinliklerinden uzaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanı kapsamak mecburiyetindedir. Biz hamdolsun özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.

* Bulut Bilişim Projesi hayata geçecek. Projeyle stratejik opereti, taktiksel yeteneklerimiz artacak.

* Sistemlerimizi, platformlarımızı sürekli yenilenen bir teknoloji ekosistemine dönüştürdük.