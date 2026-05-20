İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5988
  • EURO
    52,9033
  • ALTIN
    6566.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmenini utandıran bir parti haline döndü
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmenini utandıran bir parti haline döndü

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.' dedi.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyada 150'yi aşkın ülkede başarılarıyla kıvanç kaynağımız olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum.

* 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramımızı gençlerle kutladık. 207 üniversiteden gelen gençlerle buluştuk. Genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk.

* Her yaştan her kökenden her gelir grubundan yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı.

"CHP'Yİ KISKANDIRAN BİR ŞÖLENE İMZA ATTIK"

* Kocaeli Stadyumu'nu hıncahınç dolduran gençlerimizle bir araya geldik.

* Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık.

"BU ÜLKENİN GEÇMİŞİNİ SAMİMİYETLE BAĞRIMIZA BASTIK"

* Bu programlarda gençlerle birlikte bütün vatandaşlarımıza gönlümüzün kapılarını açtık. Yunus'un 'Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize' anlayışıyla bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık.

* Gençleri hafife alan, sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz.

* Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet merasimine katıldığımız çocuklarımız gibi AMATEM'lerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatle yaklaştık

* Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir.

"CHP SEÇMENİNİ UTANDIRAN BİR PARTİ HALİNE DÖNDÜ"

* Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Malatya 5,6 ile sallandı! Deprem anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.