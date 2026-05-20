CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmenini utandıran bir parti haline döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyada 150'yi aşkın ülkede başarılarıyla kıvanç kaynağımız olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum.

* 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramımızı gençlerle kutladık. 207 üniversiteden gelen gençlerle buluştuk. Genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk.

* Her yaştan her kökenden her gelir grubundan yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı.

* Kocaeli Stadyumu'nu hıncahınç dolduran gençlerimizle bir araya geldik.

* Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık.

* Bu programlarda gençlerle birlikte bütün vatandaşlarımıza gönlümüzün kapılarını açtık. Yunus'un 'Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize' anlayışıyla bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık.

* Gençleri hafife alan, sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz.

* Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet merasimine katıldığımız çocuklarımız gibi AMATEM'lerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatle yaklaştık

* Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir.

"CHP SEÇMENİNİ UTANDIRAN BİR PARTİ HALİNE DÖNDÜ"

* Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.