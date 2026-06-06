CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEİK özel sektörün dünyaya açılan kapısıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:

* Bu sene 41. Yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum.

* Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

* Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. Tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştirme çabasında olduk.

* Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya bütün buralara yayılan iş konseyleriyle DEİK aynı zamanda ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. DEİK, Türk özel sektörünün faaliyetlerini başarıyla icra ediyor.

* Bizim dış politika felsefemizin temelinde Hz. Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz.

* Sadece 2025 yılında 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim, ülkemizde 136 misafiri ağırladık, 84 yurtdışı ve yurtiçi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık.

* Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık oldum. Çalışarak, didinerek kurduğunuz ticaret köprülerini bizzat müşade ettim. Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni nasıl başarıyla temsil ettiğinize şahitlik ettim.

* 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye, dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz.

* İhtilaflar yerine müştereklere odaklandık. Dış politikada düşmanlık ve ön yargılarla hareket edemiyoruz. İç siyasette Ankara'ya sıkışmadık.

* Darbe girişimlerinden, ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz.

* Eser, hizmet siyasetini aralıksız sürdürdük. Türkiye'yi daha güçlü aktör yapacak hamlelerine yenilerini ekledik.

* Türkiye'nin başarı grafiği artıyor. 2025'te hizmet ihracatımız 122,6 milyar dolara, mali ihracımız 273,3 milyar dolara yükseldi.