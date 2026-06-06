CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEİK özel sektörün dünyaya açılan kapısıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:
* Bu sene 41. Yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum.
* Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.* Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. Tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştirme çabasında olduk."DEİK ÖZEL SEKTÖRÜN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIDIR"
* Afrika'dan Asya'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya bütün buralara yayılan iş konseyleriyle DEİK aynı zamanda ülkemiz özel sektörünün dünyaya açılan kapısıdır. DEİK, Türk özel sektörünün faaliyetlerini başarıyla icra ediyor.
* Bizim dış politika felsefemizin temelinde Hz. Mevlana'nın pergel metaforu vardır. Pergelin bir ucunu bu topraklara sabitlerken diğeriyle cihanı kucaklamayı yakın uzak demeden tüm kıtaları kuşatmayı görev biliyoruz."2025 YILINDA 22 ÜLKEYE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİM"
* Sadece 2025 yılında 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim, ülkemizde 136 misafiri ağırladık, 84 yurtdışı ve yurtiçi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık.* Gittiğim hemen her yerde DEİK üyelerimizin yatırımlarına tanık oldum. Çalışarak, didinerek kurduğunuz ticaret köprülerini bizzat müşade ettim. Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni nasıl başarıyla temsil ettiğinize şahitlik ettim.* 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de DEİK'le birlikte yol yürümeye, dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz.
* İhtilaflar yerine müştereklere odaklandık. Dış politikada düşmanlık ve ön yargılarla hareket edemiyoruz. İç siyasette Ankara'ya sıkışmadık."BAŞKA ÜLKENİN BAŞINA GELSE YERE SERECEK NİCE BADİREYİ ALNIMIZIN AKIYLA ATLATTIK"* Darbe girişimlerinden, ekonomimizi hedef alan sabotajlara, depremlerden bölgesel savaşlara kadar bir başka ülkenin başına gelse yere serecek nice badireyi nasıl alnımızın akıyla atlattığımızın sizler şahidisiniz.
* Eser, hizmet siyasetini aralıksız sürdürdük. Türkiye'yi daha güçlü aktör yapacak hamlelerine yenilerini ekledik.
* Türkiye'nin başarı grafiği artıyor. 2025'te hizmet ihracatımız 122,6 milyar dolara, mali ihracımız 273,3 milyar dolara yükseldi.